Roma, giallo sulla coppia di coniugi trovati morti. L’annuncio sui social: «La mia vita e quella di Simona finiscono qui»

«Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre – si legge nel messaggio -. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male». Con questo messaggio sui social, Valerio Savino, a Roma, nell’Ardeatino, potrebbe aver ucciso la compagna, Simona Lidulli, per poi togliersi la vita. Il corpo della donna è stato trovato privo di vita, sul letto, in un’abitazione in via Adolfo Consolini. Savino, su cui sono scattate subito le ricerche, è stato ritrovato morto all’interno della sua auto, in un parcheggio di un centro commerciale della zona. Si sarebbe ucciso con un colpo di pistola. Il macabro messaggio è rimasto ancora lì, sulla sua bacheca. Tanti i commenti degli amici sotto. Alcuni non sembrano informati sul gesto. «Rifletti e vedrai che vale la pena di andare avanti», invita un amico dell’uomo. E ancora: «C’è sempre una soluzione o qualcosa da fare, non lasciarti prendere dallo sconforto rifugiandoti e facendoti del male, ti prego». Oramai però è troppo tardi. Anche per i carabinieri, probabilmente avvertiti da uno dei contatti, che sono riusciti a intervenire dopo poco nello stabile in cui viveva la coppia. Da una prima ricostruzione si ipotizza che l’uomo abbia sparato alla compagna e poi sia fuggito per uccidersi alla fine con un colpo di pistola nella sua auto. Ma, alla luce dei due post sui social, non si esclude il doppio suicidio. Già, perché anche Simona avrebbe comunicato il suo commiato virtuale. «Addio», è l’ultimo post sulla sua bacheca. Sotto un amico, dopo aver saputo della morte di entrambi, commenta: «Riposa, adesso che la tua anima raggiunge l’universo, ritrova la pace». Il medico legale sta effettuando l’esame esterno dei cadaveri. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi. Sul posto anche il pm della Procura di Roma.

