Marcell Jacobs si ferma ancora: il campione olimpico salterà anche gli Europei a squadre di fine giugno

Ancora guai fisici per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100, in accordo con la direzione tecnica delle squadre nazionali azzurre, ha deciso che non parteciperà alle gare degli Europei a squadre, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow, in Polonia. Lo fa sapere la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), che in un comunicato precisa: «All’atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra». Una situazione dovuta «molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme», spiega la federazione. La decisione di non far correre Jacobs agli Europei in Polonia ha l’obiettivo di «consentire un pieno recupero dell’atleta in coincidenza con la fase più importante della stagione, prevista per la seconda metà di agosto, quando si svolgeranno i Campionati del Mondo di Budapest». Da inizio anno, Jacobs ha dovuto saltare diverse competizioni per colpa dei guai fisici. L’ultima in ordine di tempo era l’attesa sfida con l’americano Fred Kerley al Golden Gala di Firenze. Venerdì scorso, nel meeting della Diamond League di Parigi, il campione olimpico è tornato a gareggiare. Fin da subito, però, è apparso evidente che non fosse nella sua migliore forma fisica: Jacobs ha chiuso la gara dei 100 metri al settimo posto.

