Atletica, Marcell Jacobs vola in semifinale sui 100 metri ai Mondiali di Budapest

Marcell Jacobs si è qualificato per le semifinali dei 100 metri dei Mondiali di Budapest, in programma domani – domenica, 20 agosto -, piazzandosi al terzo posto della sesta batteria con il tempo di 10”15. Davanti al campione di Tokyo, Sani Brown (10”07) e Watson (10”11). Non ce l’ha fatta, invece, Samuele Ceccarelli: l’azzurro si è piazzato al quarto posto nella sua serie, correndo in 10″26, tempo insufficiente per raggiungere le semifinali. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri ha vissuto due anni tormentati a causa di problemi muscolari. In questa stagione ha corso una sola volta. Il suo tempo è il 200esimo al mondo e il 51esimo degli iscritti ai Mondiali.

