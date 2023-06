I funerali di Stato per Silvio Berlusconi, il piano sulla sicurezza nel Duomo di Milano: come si potrà partecipare, i maxischermi, la diretta Tv

La città di Milano si sta organizzando per il funerale di Stato di Silvio Berlusconi, previsto per domani 14 giugno alle ore 15 in Duomo. Sono imponenti le misure di sicurezza che saranno messe in campo per l’occasione. I cittadini potranno vedere la funzione direttamente nella piazza antistante la Cattedrale attraverso due maxi schermi allestiti ai lati. L’area verrà, inoltre, transennata e presidiata dalle forze dell’ordine a partire dalle 10 del mattino, mentre alla stessa ora e fino alle 18 sarà chiusa la stazione della metropolitana Duomo (M1 e M3) e per lo stesso motivo saranno deviate diverse linee dei mezzi di superficie. A confermarlo è ATM, l’azienda di trasporti milanesi, che fa sapere, inoltre, di «scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori per raggiungere la piazza o Centrale, Loreto, Cadorna per cambiare linea». È però ancora da capire quale sarà la capienza della piazza. L’ipotesi sul tavolo prevede la presenza di circa diecimila persone, anche se il Comune di Milano aveva inizialmente proposto un limite di ventimila come nella gestione degli eventi. Ci saranno inoltre percorsi di sicurezza per eventuali soccorsi visto che domani è prevista una giornata di sole con picchi di almeno 27 gradi.

Le tappe del feretro

Da quanto si apprende dal sopralluogo che le delegazioni della Prefettura, questura e Comune di Milano, delle forze dell’ordine, palazzo Chigi, della diocesi e della Veneranda Fabbrica del Duomo hanno svolto a metà pomeriggio nella Cattedrale, il feretro dell’ex premier sosterrà per circa cinque minuti sul sagrato del Duomo prima di entrare. L’ingresso delle autorità italiane e internazionali, riservato un ingresso laterale del Duomo, vicino a piazza Fontana, è previsto tra le 14.30 e le 15. All’interno della Chiesa, dove gli ingressi sono selezionatissimi fino a un massimo di circa duemila persone, la famiglia dell’ex premier sarà seduta alla destra della navata, mentre le delegazioni alla sinistra. Si tratta di un piano di ordine pubblico senza precedenti quello che si è messo in moto da questa mattina con una prima riunione in prefettura, presieduta da Renato Saccone, un sopralluogo nel pomeriggio in piazza Duomo e nella cattedrale e una seconda riunione in serata per definire i dettagli. Per garantire, infine, la sicurezza nell’area attorno alla cattedrale ci saranno tiratori scelti e saranno attivate misure anti terrorismo già collaudate nei più importanti eventi di piazza. Le bonifiche della zona, con cani anti esplosivo e la rimozione dei cestiti Amsa, inizieranno già dalle prime ore di domani, 14 giugno.

Dove vedere i funerali in tv

Anche le televisioni si mobilitano per seguire i funerali di Stato dell’ex premier, morto ieri – lunedì 12 giugno – all’età di 86 anni. Oltre a Mediaset, che proporrà la diretta, anche Rai 1, Rainews 24 e altri canali seguiranno le esequie che saranno presiedute da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Intorno alle 15 inizierà la diretta di Canale 5 che renderà, inoltre, l’evento disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Alle 13.30 fino alle 18 andrà in onda lo speciale Tg5, dove all’interno verrà trasmessa la celebrazione dei funerali (in simulcast su tutte le reti e senza interruzioni pubblicitarie). Rai1 invece seguirà le esequie dalle 14 alle 17 e RaiNews trasmetterà la cerimonia con la traduzione in Lingua dei segni e dalle 12.00 alle 18.00 proporrà un filo diretto. Dirette anche su La7 e SkyTg24.

