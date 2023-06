Nottingham, attacco sospetto nella notte: 3 morti e diversi feriti. Arrestato un 31enne. Il premier Sunak: «Scioccante»

Tre persone sono state uccise in un sospetto attacco multiplo avvenuto nella notte a Nottingham, in Inghilterra. Alcune persone sono rimaste ferite. Diverse aree del centro della città sono state bloccate dalla polizia. Al momento, le autorità non confermano e non escludono che possa trattarsi di un attacco terroristico. Il sospetto responsabile è stato identificato e arrestato. Si tratta di un uomo di 31 anni su cui ora pesa un’accusa di omicidio. Secondo quanto emerge dalle prime testimonianze raccolte dai media inglesi, l’attacco si sarebbe svolto in due fasi: prima con il ritrovamento dei cadaveri di due persone, forse accoltellate, e in parallelo, con l’investimento di alcuni passanti da parte di un uomo alla guida di un furgone. Ma la polizia invita alla massima prudenza considerato che le indagini sono appena iniziate e ancora in corso. «La polizia deve avere il tempo di svolgere il proprio lavoro. I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita», ha scritto il primo ministro Rishi Sunak su Twitter che ha definito «scioccante» l’accaduto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: