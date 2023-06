No! Questo video non mostra Silvio Berlusconi mentre molesta una vigilessa

A seguito della morte di Silvio Berlusconi sono iniziati a circolare foto e video dell’ex Presidente del Consiglio per ricordarlo nel bene e nel male. Tra i contenuti diffusi online troviamo diversi post dove viene pubblicata una clip che mostrerebbe l’ormai defunto leader di Forza Italia mentre molesta una vigilessa. Si tratta di un video decontestualizzato dove non viene affatto ripreso Silvio Berlusconi, bensì un suo imitatore.

Per chi ha fretta

L’uomo ripreso non è Silvio Berlusconi, ma un attore e sosia di nome Maurizio Antonini.

La scena è nota, ma nessuna testata autorevole l’aveva diffusa come veritiera.

Il video venne diffuso anche dal sito di informazione cinese Global Times, scatenando le critiche dell’ambasciata italiana.

Analisi

Ecco un post dove viene condiviso il video e che riporta la seguente descrizione: «N.B. Nel video possiamo ben notare il povero defunto Silvio Berlusconi e il popolo italiano nei panni della vigilessa….».

Il video risulta pubblicato nel 2014 su Youtube con il seguente titolo: «Berlusconi incula una vigilessa». La scena viene proposta anche su Dailymotion.

L’attore e il sito cinese

L’uomo che avrebbe importunato la vigilessa è in realtà l’attore Maurizio Antonini, noto sosia di Silvio Berlusconi defunto nel 2022 protagonista del film satirico “Bye Bye Berlusconi” del 2005.

Il video venne condiviso nel 2011 dal sito cinese Global Times, scatenando polemiche e l’intervento dell’ambasciata italiana. La clip venne rimossa senza alcuna spiegazione.

Conclusioni

La scena risulta interpretata da un sosia di Silvio Berlusconi, l’attore Maurizio Antonini noto per il film “Bye Bye Berlusconi”. Il filmato era da anni come falso, ma puntualmente viene riproposto come vero seguendo l’errore del sito di informazione cinese.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: