Tragedia al Giro di Svizzera, morto il ciclista Gino Mader dopo la caduta in un burrone: aveva 26 anni

Non ce l’ha fatta Gino Mader, il ciclista 26enne svizzero della Bahrain Victorious rimasto ferito gravemente dopo una terribile caduta in un burrone durante il Giro di Svizzera ieri 15 giugno. Mader era finito fuori strada in un tratto in cui si toccano anche i 100 chilometri all’ora lungo la discesa dell’Albulapass, nel finale della quinta tappa del Tour de Suisse. Il ciclista è caduto in una scarpata per una ventina di metri, con i soccorritori che lo hanno ritrovato privo di coscienza in un fiumiciattolo. Con lui era caduto anche l’americano della Ineos Magnus Sheffield, ritiratosi dopo aver riportato un trauma cranico. Secondo il racconto di un soccorritore al quotidiano svizzero Blick, ci sono voluti almeno 25 minuti per rianimare il ciclista e superare l’arresto cardiaco. Mader è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Coira, dove però è arrivato già gravissimo. La morte è avvenuta questa mattina alle 11.30. Il ciclista era tra i più promettenti del suo Paese, con una vittoria di tappa nel Giro d’Italia 2021 in salita a Colle San Marco vicino Ascoli Piceno.

