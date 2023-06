Pavia, beve l’acqua comprata al supermercato e ha un malore: ritirate le bottigliette dagli scaffali

Un uomo di 52 anni ha accusato un malore dopo aver bevuto dell’acqua da una bottiglietta da mezzo litro acquistata nei giorni scorsi in un supermercato di Vigevano, in provincia di Pavia. I familiari hanno chiamato il 118 e gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa del personale medico. L’uomo è stato poi portato al pronto soccorso per degli accertamenti e non è in gravi condizioni. La catena di supermercati dove è stato acquistato il prodotto ha deciso di ritirare la marca di bottigliette dai propri scaffali in attesa di ulteriori verifiche e dei risultati delle analisi sull’acqua.

