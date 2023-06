«Cibo gratis per tutti, offro io!». Ma Donald Trump se ne va dal ristorante senza pagare

«Cibo gratis per tutti, offro io!». Anzi no. L’ex presidente statunitense Donald Trump poco dopo essersi dichiarato «non colpevole» di fronte a tutti i capi d’accusa che gli sono stati contestati dalla Corte federale di Miami in Florida, ha deciso di fermarsi per alcuni di minuti nel celebre ristorante cubano Versailles di Miami. Il tycoon è stato accolto da una folla di sostenitori che l’hanno ricoperto di applausi e gli han fatto gli auguri di compleanno – il 77esimo – con un giorno d’anticipo. Attraversando il ristorante, preso dall’entusiasmo, l’ex presidente Usa ha annunciato: «Cibo gratis per tutti, offro io!». E così i sostenitori e le persone presenti nel locale han deciso di fare incetta di ordinazioni. Peccato che Trump, come riportato dal Miami News Times, abbia abbandonato poi il locale senza pagare nulla, lasciando così una brutta sorpresa – e un conto abbastanza salato – agli ospiti e ai titolari del locale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: