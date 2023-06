Baviera, rivenuta una spada di almeno 3mila anni fa: La sovrintendenza: «Straordinaria. Ancora luccica»

Una spada di bronzo risalente a oltre 3 mila anni fa, tanto ben conservata «che ancora luccica», è stata rinvenuta nel corso di uno scavo a Nördlingen, città bavarese tra Norimberga e Stoccarda. La spada ha un’elsa ottagonale ed è stata datata dalla sovrintendenza bavarese ai beni culturali intorno al XIV secolo avanti Cristo, nel pieno dell’età del bronzo. Quasi un pugnale per dimensione, si trovava in una tomba, dove in rapida successione vennero sepolti un uomo, una donna, e un bambino, forse una famiglia, anche la sovrintendenza dovrà effettuare ulteriori rilievi per confermarlo. Ciascuno di loro aveva con sé i propri oggetti in bronzo.

Un reperto straordinario

Il capo della sovrintendenza bavarese, il professor Mathias Pfeil ha dichiarato: «La spada e la tomba necessitano di essere esaminati ulteriormente in modo che i nostri archeologi possano categorizzare i reperti in maniera più precisa. Ma già ora possiamo dire con certezza che si tratta di rinvenimenti straordinari». Il Guardian fa notare come sia particolarmente raro trovare spade di quel periodo anche se alcune sono state rinvenute nei tumuli funerari sparsi per l’Europa centrale che furono esplorati nel XIX secolo.

Foto di copertina: Archäologie-Büro Dr Woidich

