Cina, influencer 21enne muore in un campo di dimagrimento: «Voleva perdere 100 chili»

Un’influencer cinese di 21 anni è morta nel tentativo di perdere 100 chili di peso per ispirare i suoi follower. Il decesso della ragazza – Cuihua, così era nota sui social – è avvenuto all’interno di un campo di addestramento per il dimagrimento nel quale era entrata quando pesava 156 chili, alla presenza delle telecamere del canale di informazione statale Cnr News. La morte, riporta la Cnn, ha aperto un dibattito in Cina sulla necessità di regolamentare il mercato degli influencer, in maniera simile a quanto avviene in Italia in queste ore, in seguito alla morte di un bambino di 5 anni nell’incidente di Casal Palocco. In seguito all’incidente, Cnr avrebbe cercato di nascondere l’accaduto rimuovendo i video dal proprio account sulla piattaforma social Weibo.

L’obesità e i modelli irraggiungibili

I media statali fanno sapere che i familiari dell’influencer avrebbero ricevuto una «compensazione» dal campo di dimagrimento nella provincia di Shaanxi. Nel frattempo, le autorità locali dichiarano di essere impegnate nel cercare di capire se i metodi di allenamento usati nel centro erano eccessivi o impropri. Il fatto accende i riflettori su vari fenomeni culturali cinesi degli ultimi anni. La pressione sociale al dimagrimento, con le ragazze che sui social mostrano sempre più spesso silhouette irraggiungibili mentre i tassi di obesità nel Paese aumentano. A ciò si aggiunge l’influenza di delle figure online. Pochi giorni fa, un ragazzo è morto in diretta social dopo aver trangugiato diverse bottiglie di alcol per sfida.

