Chi è il poliziotto Revman e il suo rap con la Lamborghini dopo l’incidente di Casal Palocco – Il video

Si chiama “Lamborghini Huracàn Rap” e, dopo l’incidente mortale a Casal Palocco, la canzone intende sensibilizzare sull’importanza a una guida responsabile. A realizzare il brano è di Sebastiano Vitale, in arte Revman, agente di polizia che da qualche tempo usa le rime musicali per promuovere la legalità. In tutte le campagne per i giovani il poliziotto Vitale è in prima linea con canzoni come “Riduci la velocità” e “Rogoredo Trap” sulla dipendenza da droghe e alcool. Classe 1990, Revman, operativo alla questura di Milano, è nato a Palermo, ma cresciuto a Lecce. Suo papà Salvatore era poliziotto e sua mamma è Caterina Malizia, «la bambina con il pallone», ovvero la ragazzina ritratta in uno degli scatti più celebri della fotoreporter Letizia Battaglia. Nell’ultimo brano “Lamborghini Huracàn Rap” usa l’auto iconica per insegnate valori ed educazione che portano al rispetto di sé stessi e degli altri. «Il divertimento – spiega – non deve essere connesso al pericolo e all’uso di elementi nocivi che ci allontanano dalla realtà e impediscono l’incontro autentico con noi stessi e gli altri». E ancora: «I locali notturni, la musica e l’effervescente movida incarnano l’immagine perfetta delle vacanze al riparo da qualsiasi costrizione. Ma il divertimento, spesso, è associato all’abuso di alcol e droghe e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguenze pericolose e spesso tragiche. In un attimo, il divertimento si trasforma in irresponsabilità e libertà in superficialità». «La guida responsabile – conclude – è il nostro piccolo grande contributo ad un’estate che, spero possa fare la differenza in occhi che, sì, versano lacrime, ma di felicità».

