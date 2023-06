Alluvione in Emilia Romagna, è già lite sui fondi. Polemiche sul viceministro Bignami (FdI) contro Bonaccini e Schlein: «Chiedono soldi sulla fiducia, vi fidereste?»

Non sono ancora stati sbloccati i fondi e già sull’Emilia Romagna, colpita dalla recente alluvione, ed è già lite tra governo Meloni e Pd. A far scattare la scintilla è il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami. «Ad oggi – spiega su Facebook – ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia.

Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro». Un post che suona di provocazione e su cui non sono mancate le repliche.

Bignami e i tweet di replica dal Partito democratico

«Davvero incomprensibile e fuori luogo l’inutile polemica del viceministro Bignami circa la quantificazione dei danni subiti dall’Emilia-Romagna», ha commentato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, che prosegue: «Bignami sa, o dovrebbe sapere, che la ricognizione puntuale dei danni è attivata dal commissario per l’emergenza così come disposto dall’ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile dello scorso 8 maggio, nei 90 giorni successivi. Giovedì scorso al Tavolo col Governo il presidente Bonaccini ha già prodotto una prima stima, frutto dell’inteso lavoro condotto da sindaci e presidenti di Provincia, Agenzia regionale di Protezione civile e Consorzi di bonifica, associazioni imprenditoriali e professionisti. Un lavoro estremamente importante che ci ha già consentito di presentare da un lato l’ammontare complessivo dei danni subiti». Baruffi non è il solo a lamentarsi delle parole del viceministro. Twitta il deputato dem Alessandro Zan: «Il viceministro Bignami – quello con l’hobby di travestirsi da nazista – oggi ha ammesso con strafottenza che il governo non ha ancora stanziato aiuti per l’Emilia-Romagna perché amministrata dal PD. Un’offesa e una violenza vergognose a territori e cittadini già in difficoltà». «Uno che farebbe bene a iniziare a lavorare, più che stare sui social», twitta il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

Davanti alle repliche dei democratici il viceministro insiste. Replica, sempre su Facebook: «La reazione isterica che il Pd ha avuto nei miei confronti dimostra che ho ragione. Il loro disprezzo, fin da quando ero consigliere di quartiere, per me è la migliore riprova che sono nel giusto. A questo punto mi aspetto però che rispondano nel merito. Perché non danno i documenti per poter sbloccare i sostegni a chi ne ha diritto? Perché continuano a mentire?». La polemica non sembra finire qui.

