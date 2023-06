Il Gruppo Wagner recluta con i videogiochi: «Cerchiamo giovani con background nel gaming come specialisti di droni»

Il Gruppo Wagner sta reclutando persone giovani tra i 21 e i 35 anni con un «background nel gaming» per ingaggiarle in qualità di specialisti di droni, mentre cerca di espandere il proprio bacino di soldati dopo le pesanti perdite subite. È quanto rivela l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) citato dal Guardian. Per il proprio reclutamento, i mercenari stanno diffondendo messaggi sui propri canali social in cui riferiscono che non è necessaria esperienza pregressa nel settore. Inoltre, garantiscono l’assicurazione sanitaria e sulla vita, l’equipaggiamento moderno e la garanzia che ogni recluta riceverà ogni pagamento promesso. L’ISW riferisce anche di un’intercettazione audio pubblicata dalla Direzione principale dell’intelligence ucraina (GUR), in cui un soldato russo parlava proprio di una nuova campagna di reclutamento Wagner lanciata a causa delle pesanti perdite sul campo di battaglia.

