Due controfigure-sosia di Tom Cruise? No! Intelligenza Artificiale

Paghi uno, prendi tre: sembra, a giudicare da una foto che sta circolando sui social, che l’attore Tom Cruise sarebbe riuscito non a duplicarsi, ma addirittura a triplicarsi. L’immagine che ritrae infatti tre soggetti perfettamente uguali ha addirittura dato il via a un quiz: «Le controfigure di Tom Cruise, indovinate qua l’è quello originale…».

Ha fatto molto discutere sui social, negli ultimi giorni, un’immagine che ritrarrebbe tre uomini del tutto identici all’attore Tom Cruise.

A ben vedere tuttavia qualcosa sembra non tornare.

Come lasciano intuire alcune imperfezioni riscontrate nelle mani dei soggetti fotografati, l’immagine è stata generata dall’Intelligenza Artificiale.

Ecco un esempio della condivisione sopracitata:

Gli utenti si sono scatenati nei commenti, nella speranza di azzeccare la risposta giusta. «Quello a destra», no, «quello a sinistra!». E ancora, qualcuno ipotizza: «Nessuno dei tre». Ci sentiamo di poter offrire una risposta ufficiale al dilemma: si tratta di un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale. Ma andiamo con ordine. Non c’è dubbio che, scrollando velocemente sui social, imbattendosi in questa foto si potrebbe pensare di essere al cospetto di tre versioni dell’attore completamente identiche. Ma aprendo l’immagine e osservandola con più attenzione, iniziano a emergere le prime note stonate: guardate per esempio la camicia del “Tom” sulla sinistra, che all’altezza del colletto sembra fondersi con la sua pelle. Ma soprattutto, guardate le mani: quella con cui il “Tom” centrale cinge il suo sosia sulla sinistra risulta priva di unghie. Mentre quella appoggiata sulla sua spalla, a destra, sembra sfumare fino a fondersi con la camicia.

Per esperienza ormai sappiamo che delle mani insolite possono essere la spia più affidabile dello zampino dell’intelligenza artificiale. Attraverso una ricerca inversa per immagini, confermiamo i nostri sospetti: come verificato dai colleghi di Boom Live, infatti, il post è stato pubblicato lo scorso giugno su un gruppo Facebook chiamato Midjourney Official. Ovvero un gruppo dedicato ai prodigi del programma di intelligenza artificiale che crea immagini partendo da descrizioni testuali. Lì è stato condiviso con la caption: «Tom Cruise’s stunt doubles celebrating at the MI 7 premier after party». Nei commenti, l’autore del post ha confermato che la foto è frutto di Intelligenza Artificiale.

L’immagine dei “tre sosia di Tom Cruise” non è stata realmente catturata al cospetto di gemelli del celebre attore. La foto risulta infatti generata dall’Intelligenza Artificiale, come confermato dal suo stesso autore.

