Dopo il disastro di Francia-Italia, l’Uefa ci ripensa: arriva il Var agli Europei Under 21. Ma non da subito

Meglio tardi che mai, anche se per il ct azzurro dell’Under 21 Paolo Nicolato «era meglio subito». L’Uefa sarebbe pronta a introdurre il Var, ma non la Goal line technology, agli Europei di categoria ospitati in Romania e Georgia, ma solo a partire dai quarti. Nicolato con diplomazia dice di non considerarla una beffa, semmai un miglioramento «ma avrei preferito ci fosse già ieri sera». La retromarcia dei vertici del calcio europeo arriva infatti dopo il disastro arbitrale andato in scena nella prima partita di girone tra Francia e Italia, dove l’arbitraggio si è dovuto svolgere alla vecchia maniera, senza particolari supporti tecnologici. Ed è stato così che il direttore di gara olandese Lindhout non ha assegnato un rigore chiaro come il sole per gli azzurrini e un cosiddetto gol fantasma, con il pallone recuperato da un difensore francese completamente dentro la sua porta. Ci vorrà tempo però perché anche gli Europei Under 21 si adeguino agli standard ormai consolidati nelle competizioni nazionali ed europee, soprattutto per le difficoltà logistiche dei Paesi ospitanti alle prese con strutture datate e non ancora del tutto attrezzate per le ultime tecnologie. L’Uefa comunque ha deciso, anche se in ritardo, mancano solo le conferme da parte delle federazioni rumene e georgiane.

