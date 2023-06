Elezioni in Turingia, in Germania il partito di estrema destra Afd ottiene la prima vittoria a un voto locale

Robert Sesselmann, del partito di estrema destra Afd, è il nuovo sindaco del distretto di Sonneberg in Turingia. Il candidato di ultradestra ha infatti vinto al ballottaggio contro il rivale della Cdu, Juergen Koepper, sostenuto da un’ampia coalizione di partiti (Spd, Verdi, liberali e Linke). Per la prima volta nella sua storia partitica, l’Afd è riuscito a conquistare una carica locale di alto livello. Secondo il risultato provvisorio, Sesselmann – scrive Welt – ha ottenuto il 52,8% dei voti al ballottaggio, contro il 47,2% di Koepper. Nelle elezioni per il Landrat (il presidente distrettuale) svoltesi oggi – domenica, 25 giugno – il candidato di estrema destra era il favorito. Sesselmann si era infatti affermato al primo turno con un 46,7% di preferenze, piazzandosi al primo posto rispetto al conservatore della Cdu, Juergen Koepper, che aveva ottenuto il 35,7% dei voti. Il ministro degli interni della Turingia e presidente dell’Spd Georg Maier ha descritto il risultato elettorale di oggi come un «segnale di allarme per tutte le forze democratiche». Ora è il momento di «mettere da parte gli interessi politici e difendere insieme la democrazia», ha concluso Maier.

