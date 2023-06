Trovati resti umani nella zona in cui è scomparso Julian Sands, il giallo sull’attore sparito dopo un’escursione

Sono stati trovati resti umani nella zona in cui sono in corso le ricerche dell’attore britannico Julian Sands, scomparso in California dallo scorso gennaio. A segnalare alle autorità locali il ritrovamento sono stati degli escursionisti che si trovavano vicino al Monte Baldy. Secondo il dipartimento della contea di San Bernardino, però, si dovrà attendere la prossima settimana per l’identificazione dei resti. Sands è scomparso da gennaio, dopo che era partita per un’escursione solitaria sulle montagne di San Gabriel, a Nord Est di Los Angeles. Le ricerche si sono concentrate poi vicino al Monte Baldy, dopo che gli inquirenti hanno trovato segnali del suo cellulare in quella zona.

