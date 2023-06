L’omaggio di Elton John a George Michael nel suo ultimo concerto nel Regno Unito al Glastonbury Festival – Il video

È salito sul Pyramid stage del Glastonbury Festival in quello che, salvo ripensamenti o sorprese, è stato il suo ultimo concerto nel Regno Unito, davanti a una folla di almeno 120mila persone. Ha tenuto incollati allo schermo oltre 7,3 milioni di telespettatori sulla Bbc, superando da solo i picchi d’ascolto registrati da Sir Paul McCartney (3,9 milioni di spettatori l’anno scorso) e dei Rolling Stones (2,6 milioni di spettatori dieci anni fa). E in uno show di due ore, Sir Elton John ha voluto salutare il pubblico inglese con una scaletta di 21 brani, con alcune sorprese come Pinball Wizard, una canzone che non eseguiva in pubblico da decenni, a cui ha fatto seguito The Bitch Is Back, per poi passare ai suoi brani più celebri tra cui Your Song, Crocodile Rock, Someone Saved My Life Tonight, I’m still Standing e per chiudere con Rocket Man.

La dedica all’amico

Ma prima di cimentarsi nell’ultimo brano in scaletta, Elton John ha voluto rendere omaggio a George Michael, l’artista morto per cause naturali all’età di 53 anni nel dicembre 2016 e che ieri avrebbe compiuto 60 anni. E rivolgendosi al pubblico, Elton John, visibilmente commosso, ha detto: «Oggi è un giorno molto, molto speciale e mi chiedo come lo affronterò. George Michael è stato uno dei cantautori più fantastici della Gran Bretagna. Era un mio amico, una fonte d’ispirazione e oggi sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, quindi voglio dedicare questa canzone alla sua memoria. Tutta la musica che ci ha lasciato è meravigliosa. Questo è per te George». E dopo l’introduzione, Sir Elton John si è lasciato andare a una splendida interpretazione della sua ballata del 1974, Don’t Let The Sun Go Down On Me, un brano che ha eseguito assieme al frontman degli Wham! nel 1991, riportandola al vertice delle classifiche.

