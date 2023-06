Orso a passeggio in un paese del frusinate, e il sindaco mette il video sui social – Il video

Il paesino di Vicalvi si trova nel lato sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, in provincia di Frosinone e più precisamente nella valle di Comino. Qui è molto raro (c’è chi dice che non sia mai avvenuto, almeno recentemente) che arrivino gli orsi marsicani che popolano il parco. Nei giorni scorsi, però, un esemplare si è affacciato nelle vie della cittadina. Qualcuno l’ha ripreso dall’alto e il sindaco ha pubblicato il video sul sito della pro loco. Nelle immagini il plantigrado, per nulla spaventato, passeggia per la città e poi si sposta di nuovo verso il bosco.

Video Pagina Facebook Proloco Vicalvi

