Incidente a Casal Palocco, parla la mamma del piccolo Manuel: «L’odio non è nel mio cuore»

«L’odio non è entrato nel mio cuore». Con una lettera affidata al parroco della chiesa di San Timoteo, don Giovanni Cristofaro, la mamma di Manuel (il bimbo morto nell’incidente di Casal Palocco) ringrazia gli oltre 3mila romani che domenica sera hanno sfilato per le strade del quartiere residenziale all’estrema periferia sud di Roma per ricordare il piccolo. Don Giovanni Cristofaro ha ricordato alla folla presente che «la morte non ha vinto. Io ho avuto la grazia, l’onore e il privilegio di poter accompagnare Elena in questi giorni e quello che ho visto è che la disperazione non l’ha travolta, perché si è aperta all’amore di Dio». Il prete, riporta il Corriere, ha invitato i presenti, in un clima di grande commozione, «a fare quello che lei faceva ogni sera con Manuel, due semplici preghiere. L’unica cosa che volevo dirvi di cuore è di fare vostro questo amore e di fare atti di amore, l’unica cosa che può sanare il dolore». Nel corteo, silenzioso e vestito di bianco, erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri e il senatore forzista Maurizio Gasparri. Il Campidoglio è pronto a costituirsi parte civile nel processo che rischia di avere Matteo Di Pietro, membro degli youtuber TheBordeline, conducente della Lamborghini Urus blu che il 14 giugno si è schiantata con la Smart ForFour di mamma Elena e del figlio. Domani si terrà l’interrogatorio di convalida per Di Pietro. Tanti i nodi da sciogliere, che verranno affrontati se l’indagato non si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: