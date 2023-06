Il primo video di Putin dopo la rivolta del gruppo Wagner: «Modernizzazione indispensabile contro le sfide esterne»

Dopo lo strappo tra Prigozhin e i vertici militari, che ha fatto marciare il capo del gruppo Wagner – incriminato per incitamento alla rivolta armata – fino a 200 chilometri da Mosca, salvo poi fare dietrofront, Vladimir Putin riappare in video in un messaggio per i partecipanti e agli ospiti dell’XI International Youth Industrial Forum “Ingegneri del futuro – 2023”, che ha iniziato oggi il suo programma di incontri. Non è chiaro quando il video sia stato registrato: ieri era stata diffusa l’intervista del leader russo a Rossiya 1, registrata però il 21 giugno. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente russo ha parlato dell’economia del paese e dell’importanza dei settori strategici. «Lo sviluppo e la modernizzazione dell’industria è la nostra priorità assoluta», ha aggiunto, chiedendo poi di aggiornare i programmi di istruzione professionale, formazione e riqualificazione del personale, anche per le industrie di base. Putin, riporta Ria Novosti, ha quindi sottolineato l’importanza dei lavoratori nel processo di modernizzazione: «Sono queste persone, sia giovani che specialisti esperti, che assicurano il funzionamento stabile dell’industria russa, il suo sviluppo di fronte a gravi sfide esterne e permettono un aumento della produzione dei prodotti più importanti per la vita del Paese, civile e di difesa», ha detto.

