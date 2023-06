Urgente – Prigozhin invita a rovesciare i capi militari russi e il Cremlino lo fa incriminare per terrorismo

Dopo le nuove accuse al ministro della Difesa russo Shoigu, dopo aver demolito la narrazione russa sulle motivazioni che hanno spinto il Cremlino a iniziare la guerra d’invasione in Ucraina, Yevgeny Prigozhin non si è fermato. E in un successivo messaggio pubblicato sui suoi canali social, avrebbe lanciato un appello a fermare il comando militare russo, invitando i soldati russi a unirsi al gruppo Wagner. Al messaggio di Prigozhin, che aveva anche denunciato un bombardamento russo sulla sua compagnia che avrebbe provocato moltissimi morti tra i suoi uomini, il Cremlino ha risposto immediatamente. Prima la smentita di Shoigu sull’attacco ai mercenari, poi l’intervento del portavoce Dmitry Peskov, il quale ha dichiarato che Putin era stato «informato sulla situazione e si stanno prendendo le misure necessarie». Ed è quindi arrivato, come annuncia la Tass, l’incriminazione «per invito alla ribellione armata» da parte del Comitato nazionale antiterrorismo di Mosca, che chiede al capo del gruppo Wagner di «interrompere le azioni illegali».

