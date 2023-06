La versione di Prigozhin sulle falsità dietro l’invasione russa in Ucraina, il video che imbarazza Mosca. Crosetto: «Squarcia un velo di omertà»

«Prigozhin ha squarciato un velo di omertà e di disinformazione, ha aperto una ferita nella narrativa russa». Da Austin, Virginia, ospite al Pentagono con il segretario della Difesa statunitense Lloyd Austin, il ministro Guido Crosetto commenta il video nel quale il capo della compagnia di mercenari Wagner attacca, nuovamente, il ministro russo Shoigu e la propaganda russa sull’invasione dell’Ucraina. In questi lunghi mesi di guerra, Prigozhin ha ripetutamente rivolto critiche anche molto feroci a Shoigu, ma questa volta ha messo in dubbio le motivazioni ufficiali di Mosca con le quali ha giustificato al mondo la guerra contro l’Ucraina. Secondo il capo della Wagner infatti, lo scorso anno il conflitto in Donbass non era cresciuto di intesnità, Kiev non aveva nessuna intenzione di invadere la Russia insieme alla Nato e «il ministero della Difesa russo sta ingannando il pubblico e il presidente». Sempre secondo Prigozhin, come riportato dalla testata online Meduza, alcuni oligarchi russi volevano far diventare presidente dell’Ucraina Viktor Medvedchuk, vicino a Putin. E ha poi criticato il comparto militare: «Il secondo esercito del mondo – quello russo – è una bolla d’aria». Crosetto, riguardo alla versione fornita da Prigozhin, ha anche aggiunto: «È un elemento di rottura in quello che finora sembrava un monolite russo».

