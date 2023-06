Il nuovo allarme di Prigozhin: «Le fazioni nelle torri del Cremlino stanno distruggendo la Russia»

Per il capo della Wagner «i diversi gruppi di Mosca seminano discordia» tra lui e i combattenti ceceni

«Le fazioni del Cremlino distruggono la Russia». A dirlo è il capo del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin, citato dal Guardian, secondo il quale i diversi gruppi di Mosca e i continui contrasti interni stanno «cercando di seminare discordia» tra lui e i combattenti ceceni. Secondo il leader dei mercenari russi, la disputa tra lui e le forze cecene, che combattono a fianco dell’esercito russo in Ucraina, è stata risolta. Ma Prigozhin è tornato (nuovamente) all’attacco, attribuendo la colpa della discordia a fazioni non identificate di Mosca che lui chiama “torri del Cremlino”. «Alcune torri del Cremlino – spiega il capo della Wagner – hanno deciso di fare giochi pericolosi. I giochi pericolosi sono diventati comuni nelle torri del Cremlino… stanno semplicemente distruggendo lo Stato russo», si legge nel messaggio di Prigozhin, che poi minaccia: «Se la fazione del Cremlino dovesse continuare con i suoi tentativi di seminare discordia, potrebbe pagare con l’inferno». Al momento, il Cremlino non ha rilasciato commenti sulle sue affermazioni.

