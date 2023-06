Eli Lilly: un farmaco per l’obesità riesce a far perdere fino al 24% del peso in 48 settimane

Il retatrutide ha una performance superiore ad altri prodotti in commercio

L’azienda farmaceutica Eli Lilly ha dichiarato che un suo farmaco contro l’obesità ha dimostrato di favorire una perdita di peso pari al 24,2% dopo 48 settimana. Si tratta di una performance superiore a quella di altri prodotti in commercio. Il principio attivo si chiama retratrutide e si inietta una volta a settimana. Fa parte di una classe di incretine progettate progettate per imitare l’azione dell’ormone GLP-1. La funzione del farmaco è quella di regolare la glicemia, rallentare lo svuotamento dello stomaco e quindi diminuire l’appetito. Il farmaco è in attesa dell’approvazione negli Stati Uniti. Un test dell’anno scorso ha portato al risultato di una perdita di peso pari al 22,5% dopo 72 settimane. Lo studio ha anche dimostrato che il farmaco ha contribuito a migliorare la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue. Tra gli effetti collaterali ci sono nausea e vomito.

