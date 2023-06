Andrea Pirlo alla Sampdoria, un altro campione del Mondo in serie B: accordo biennale per tornare subito in A

Sarà Andrea Pirlo a guidare la nuova Sampdoria targata Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, attesi per la prima volta a Genova nelle prossime ore da quando hanno rilevato il club appena retrocesso in serie B. Per l’ex allenatore di Juventus e Fatih Karagumruk, da cui si è liberato lo scorso maggio, è attesa solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare non oltre domani, con la presentazione a tifosi e stampa. Pirlo si prepara a firmare un biennale con i blucerchiati, che prima di lui si erano orientati su altri campioni del Mondo. In lizza infatti c’era Fabio Grosso, appena promosso in A con il Genoa, ma che proprio ieri 26 giugno ha fatto un passo indietro. Tra i nomi che circolavano c’era anche quello di un altro azzurro di Germania 2006, Pippo Inzaghi, che potrebbe invece restare sulla panchina della Reggina sempre in B. Tra le scelte possibili c’era anche Baroni, dopo l’addio al Lecce. A convincere Pirlo, riporta La Gazzetta dello Sport, non è stata solo l’offerta economica, ma anche le rassicurazioni sul piano tecnico, con un mercato complicato per la Samp alle prese con le ambizioni della piazza di tornare in una stagione nella massima seria. Metà della rosa era in prestito, mentre altri sono in scadenza di contratto. Visto con ottimismo, per Pirlo è uno scenario stimolante su cui costruire un nuovo organico. Resta da capire su chi cadrà la scelta per il prossimo direttore sportivo: il ballottaggio al momento è tra Mattia Baldini, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, e Matteo Tognozzi che potrebbe subentrare.

