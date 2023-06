Lo youtuber Matteo Di Pietro parla davanti al gip: «La mia vita rovinata, vorrei tornare indietro ma non è possibile»

«La mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro ma non è possibile». Alla fine Matteo Di Pietro, lo youtuber agli arresti domiciliari per l’incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita il piccolo Manuel, ha parlato. Secondo quanto riporta Repubblica il ragazzo ha risposto alle domande del gip Angela Gerardi per circa un’ora e mezza. Il giovane è indagato per omicidio stradale. «Questa è una tragedia per tutti. Il mio assistito è distrutto così come la famiglia di Manuel: sono due famiglie distrutte. In questa questa attendiamo l’esito delle consulenze tecniche disposte dalla Procura sui dispositivi sequestrati e sulla velocità del Suv», ha affermato l’avvocato Antonella Benveduti, difensore di Di Pietro.

