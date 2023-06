Giorgia Meloni alla Camera: «Da madre soffro per i bambini ucraini rapiti dalla Russia»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata in Aula alla Camera dove terrà le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. «Anche il prossimo Consiglio europeo, il quarto da quando si è insediato il nuovo governo, ha in agenda sfide prioritarie per l’Unione europea: l’aggressione all’Ucraina, la sicurezza, la difesa, la migrazione», ha esordito la premier. Parlando poi dell’obiettivo di «rafforzare l’industria europea della difesa anche mediante acquisti comuni». Ricordando anche che la difesa della sicurezza e della libertà «non può prescindere dal partenariato strategico fra Ue e Nato. In vista del vertice Nato a Vilnius, domani prima dell’avvio dei lavori del Consiglio è previsto un incontro di lavoro con il segretario generale della Nato Stoltenberg».

L’immigrazione

Poi Meloni ha espresso cordoglio per la tragedia dei migranti sulle coste greche. E ha rinnovato l’impegno «a stroncare il disumano traffico di esseri umani che continua a mietere vittime». L’aula ha applaudito. Poi ha parlato dell’Africa: «Si comincia a comprendere che se si vuole affrontare alla radice il problema della migrazione ci si deve porre il tema dello sviluppo dell’Africa. Una vasta regione che possiede risorse, a partire da quelle energetiche, cruciali per l’Europa, che tuttavia dovrebbero andare prima di tutto a beneficio dei popoli che ne sono detentori». Ma soprattutto, secondo la premier, «la migrazione è una sfida europea e richiede risposte europee e si fa sempre più strada l’approccio che mira a superare la contrapposizione tra movimenti primari e secondari, Paesi di primo arrivo e di destinazione».

L’Ucraina e la Russia

Meloni ha poi ribadito il convinto sostegno del governo e dell’Unione Europea nei confronti dell’Ucraina: «L’Italia ha seguito con grande attenzione gli sviluppi della crisi interna alla Federazione Russa. Mi limito a notare come questo episodio ha contribuito a far emergere le difficoltà della sistema di potere di Putin. e a smontare la narrazione russa secondo cui in Ucraina sta andando tutto secondo i piani». Infine, la premier ha detto di sentirsi segnata dai rapimenti dei bambini denunciati da Kiev: «L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi volti a garantire che i crimini internazionali commessi nell’aggressione all’Ucraina siano perseguiti, in primis attraverso il lavoro indipendente della Corte penale internazionale. Penso al rapimento e alla deportazione in Russia di migliaia di bambini di cui non si hanno più notizie: da madre è uno degli aspetti che più mi hanno segnato».

