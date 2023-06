Kevin Spacey alla sbarra: a Londra inizia il processo per abusi sessuali

L’attore americano Kevin Spacey è arrivato a Londra dove è accusato di abusi sessuali. Spacey, da qualche anno in disgrazia a Hollywood, deve fronteggiare anche accuse di molestie che risalgono al periodo tra il 2001 e il 2013. Si è dichiarato innocente. Il processo di merito di fronte a un giudice della Southwark Crown Court inizia oggi, dopo le udienze preliminari dei mesi scorsi; e si prevede sia destinato ad andare avanti per un mese circa. Spacey è stato riconosciuto innocente dal tribunale di New York, che lo ha scagionato dall’accusa di aver molestato Anthony Rapp nel 1986. Ma dovrà risarcire 30 milioni di dollari alla casa di produzione di “House of Cards”. A Londra dovrà rispondere a quattro capi d’imputazione. Le prime due violenze sessuali risalirebbero a marzo 2005, la terza ad agosto dello stesso anno e la quarta ad agosto 2013. Diverse di queste accuse riguarderebbero il periodo in cui l’attore si trovava a capo della direzione artistica del teatro Old Vic di Londra dal 2004 al 2015.

