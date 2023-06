Bandecchi ha venduto la Ternana a Nicola Guida, chi è il manager a capo dell’azienda farmaceutica che sbarca in serie B

È Nicola Guida, fondatore e socio unico della società farmaceutica romana Pharmaguida, il nuovo proprietario della Ternana calcio. Dopo essere stato eletto sindaco di Terni, l’ex presidente Stefano Bandecchi si è ritrovato costretto a vendere la squadra e ieri, 27 giugno, aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con un non meglio precisato imprenditore del settore farmaceutico. Le quote societarie dell’Università telematica Unicusano, già di Bandecchi, sono passate al gruppo fondato da Nicola Guida, che in mattinata è arrivato a Terni e ha colto l’occasione per visitare la sede e lo stadio. Nonostante la sua azienda realizzi prodotti per la salute e il benessere, Guida viene descritto come un uomo di sport, un pilota automobilistico nel Tcr Italy e un grande appassionato di calcio. «Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l’ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi con l’obiettivo di consolidare la società e aprire un nuovo ciclo vincente», ha detto il fondatore di Pharmaguida, subito dopo l’acquisizione del club rossoverde che milita nel campionato di serie B.

La società fondata e gestita da Guida è in attività dal 2004 e ha sede a Pollica, in provincia di Salerno. Pharmaguida si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercio di medicinali, cosmetici, integratori e altri prodotti farmaceutici. Nel 2021 il fatturato dell’azienda è stato di circa 6 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda la nuova avventura alla Ternana, una delle prime grandi sfide che Guida dovrà affrontare è la riduzione dei costi gestionali e l’abbassamento dell’età media della squadra. Non è chiaro in che modo cambierà l’organigramma e la dirigenza rossoverde, ma sembra scontato che sarà Aurelio Andreazzoli a fare da allenatore. Nel suo primo giorno, il nuovo numero uno della Ternana ha rivolto un ringraziamento a Bandecchi per aver lasciato «una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde». E anche ora che Bandecchi è diventato sindaco la collaborazione continuerà, perché – precisa Guida – «i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: