L’impresa storica della 13enne Arisa Trew: è la prima skater a completare un 720 – Il video

A soli 13 anni è entrata nella storia dello skate. La skater australiana Arisa Trew è la prima skater a completare un 720 nel corso di una competizione, durante i Tony Hawk Vert Alert che si sono svolti domenica scorsa a Salt Lake City, nello Utah, negli Stati Uniti. Il “720” è uno specifico trick che consiste nel portare a termine due rotazioni complete mentre si è a mezz’aria, per poi tornare sulla tavola a terra. Ma c”è di più. Il primo a riuscire a realizzare il 720 nella storia è stato proprio la leggenda dello skate Tony Hawk, a cui è intitolata la competizione e che era presente tra gli spettatori dell’evento. Dopo aver compiuto l’impresa, l’allenatore di Arisa Trew, Trevor Ward, ha rivelato che prima della gara l’atleta australiana ha incontrato e ricevuto alcuni consigli proprio da Tony Hawk. E non è detto che Arisa Trew possa ripeterlo in futuro nel corso di una competizione ancor più vasta, magari in rappresentanza dell’Australia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

