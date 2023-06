Omicidio Primavalle, il dolore della madre di Michelle Causo: «Me l’ha massacrata, voglio giustizia». Il padre: «Lei lo aveva respinto»

«Me l’ha massacrata, voglio giustizia». Sono le parole della madre di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita, avvolta in un sacco e in un carrello della spesa nel quartiere di Primavalle, a Roma. La madre della giovane, visibilmente sconvolta, era accompagnata da tre persone che la sostenevano e la aiutavano a deambulare, prima di rincasare. L’omicidio della giovane, per cui è stato arrestato un 17enne originario dello Sri Lanka, ha suscitato reazioni di dolore da parte di parenti, amici e conoscenti. Il padre di Michelle Causo, disperato e tra le lacrime, in un breve intervento mandato in onda su Ore 14 su Rai 2, ha dichiarato: «Ce l’hanno ammazzata senza motivo, come un cane. Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani. Diceva che era innamorato penso, ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall’altra parte di Roma, che è disperato.» E il padre della vittima specifica: «Era un amico, mia moglie l’ha conosciuto, veniva spesso. Lei non era incinta, non stavano insieme. Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo?». Anche la madre è poi intervenuta nella trasmissione, ricostruendo quanto accaduto nella giornata di ieri: «Io l’ho visto due o tre volte era molto educato, più del dovuto, lo avevo detto anche a mia figlia. Ieri ci aveva detto che usciva un po’ con gli amici, verso le 11, e visto che noi eravamo a Bologna per un’operazione di mio marito, sarebbe tornata presto a casa e avrebbe cucinato per il nonno. La chiamavamo ma non rispondeva e poi il suo telefono non ha squillato più dalle 12.50 di ieri».

Le reazioni di amici e conoscenti

«La famiglia di Michelle è addolorata, il nonno che abita con loro è distrutto anche perché di recente aveva perso la moglie – ha dichiarato una vicina di casa e amica della famiglia -. Sono bravissime persone, quella ragazza era un angelo». Nel frattempo nel quartiere di Primavalle sale la tensione: «A quello gli facciamo la festa», urlano diversi giovani che abitano nella rione, sotto casa del 17enne arrestato. Sugli account social del presunto assassino di Michelle Maria Causo non si fermano i post e commenti in cui diversi utenti scrivono frasi come «Devi marcire», «Guardati le spalle» e «Non devi vivere».

Le indagini

È stato fissato per lunedì 3 luglio l’interrogatorio di convalida di arresto per il 17enne accusato di omicidio volontario per la morte della giovane. Il 17enne dovrà rispondere alle domande del gip del Tribunale per i minori di Roma. In precedenza il giovane è stato interrogato dagli uomini della Squadra Mobile di Roma. Secondo le prime ricostruzioni il 17enne avrebbe ucciso Michelle Causo colpendola con almeno sei coltellate e avrebbe poi tentato di occultare il corpo senza vita della 17enne inserendolo in un sacco dell’immondizia e abbandonandolo in un carrello per fare la spesa.

