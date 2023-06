Scomparso un 19enne dopo un tuffo dal pedalò, l’allarme dei famigliari in gita al lago Bracciano: «Sembrava uno scherzo»

Angelo avrebbe compiuto 20 anni fra pochi giorni. Si trovava in gita con la sua famiglia, quando è sparito in acqua dopo essersi tuffato

Sono ore di angoscia per i famigliari di un 19enne scomparso nelle acque del lago Bracciano, dopo essersi tuffato da un pedalò alle 17 di oggi 29 giugno. Il ragazzo originario delle Isole Mauritius che fra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni è sparito mentre si trovava a circa 100 metri dalla riva con la sua famiglia durante una gita sul litorale Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo il racconto della sorella al personale sanitario che è intervenuto sul posto, in un primo momento dopo il tuffo è parso che Angelo stesse scherzando con il resto della famiglia, come riporta l’Adnkronos. Dopo qualche minuto dal tuffo, però, non è più riemerso. Immediata è partita la richiesta di aiuto dei familiari, che si sono sbracciati cercando di coinvolgere le altre persone presenti sulla riva. Al momento nelle ricerche sono impegnate diverse imbarcazioni, mentre è intervenuto anche un elicottero.

