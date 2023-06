No! Il bambino di questo video non è davvero tatuato: sono stampe temporanee

Immaginate un bambino di circa un anno. Probabilmente ve lo sarete figurato paffutello, sorridente o in una valle di lacrime, con i capelli chiari o scurissimi. Di certo, non ricoperto di tatuaggi. Ecco perché un video che sembra mostrare un piccolino dal corpo tatuato da capo a piedi sta destando tanto scalpore ultimamente sui social, condiviso da utenti che si dicono a dir poco indignati dal presunto trattamento riservato al bambino.

«L’abbiamo visto un paio di giorni fa ma l’abbiamo trovato così disgustoso che non l’abbiamo condiviso. Finalmente… ecco… Pensiamo che queste persone dovrebbero andare in prigione. Non c’è molta differenza tra i pe@@fili, i genitori che fanno avviare ai propri figli processi di transizione di genere quando sono minorenni e queste persone. Tutti i molestatori di bambini dovrebbero andare in prigione o affrontare la pena di m@@te con un breve processo (non più di 20 minuti). disgustoso». Queste parole accompagnano la condivisione di una clip che dura meno di un minuto. Nel video, si vede un uomo che sembra sorpreso nell’atto di tatuare un bambino piccolissimo.

La scena, a prima vista, è comprensibilmente spiazzante. Ma andiamo con calma e proviamo a capire se esiste una spiegazione alle immagini a cui stiamo assistendo. Innanzitutto, notiamo due scritte che possono aiutarci a trovare il bandolo della matassa: la prima rimanda a un canale Telegram dal nome Demolishthehoax. Il gruppo vanta 8.193 iscritti, e tra un messaggio motivazionale e l’altro non sembra disdegnare contenuti filorussi, No Vax e contro il «deep state». C’è anche una seconda scritta visibile nella filigrana del video incriminato: quella di un profilo TikTok dal nome @69kindink. Il profilo è però chiuso al pubblico, quindi per il momento non è d’aiuto alla nostra ricostruzione. In ogni caso, i cuoricini che affiorano dal basso verso l’alto ci permettono di supporre che la clip derivi da una live, e che dunque anche il post sulla piattaforma cinese non sia la fonte originaria.

Attraverso una ricerca per immagini e parole chiave su Google, scopriamo che in realtà le immagini non sono recenti, e avevano fatto discutere già nel 2021. Dalle cronache dell’epoca, apprendiamo che il piccolo si chiama Treylin ed è il figlio di Shamekia Morris, una stilista di West Palm Beach, in Florida. L’uomo che si vede nel video, invece, è lo zio del bambino (fratello di Shamekia), che possiede un negozio di tatuaggi. Ma non ha davvero tatuato l’infante: i disegni sul corpo del bambino sono stati realizzati utilizzando tatuaggi temporanei come quelli visti qui su Amazon, per realizzare l’ironico shooting apparso sui social in occasione del compimento di 6 mesi di vita di Treylin. Molte persone online criticarono la donna per aver ricoperto il suo bambino con i disegni, alcuni che la etichettarono come una «cattiva mamma». Ma lei non si lasciò abbattere: «Non mi interessa cosa pensano le persone, perché questo è lo stile di vita che ci piace», commentò.

Conclusioni

