L’attore Alan Arkin, premio Oscar in Little Miss Sunshine, è morto a 89 anni: i suoi film più famosi

È morto a 89 anni a San Marcos, in California, 50 chilometri a nord di San Diego, l’attore statunitense Alan Arkin. Premio Oscar come attore non protagonista in Little Miss Sunshine, vincitore di un Tony Award nel suo primo ruolo da protagonista in un’opera teatrale a Broadway e di un Golden Globe per il suo primo ruolo da protagonista in un film, Arkin ha spesso interpretato ruoli comici e con quelli ha ottenuto le sue soddisfazioni maggiori ma, come ricorda il New York Times, aveva anche molto talento per quelli drammatici. È stato suo figlio Matthew, attore e autore, ad annunciare che suo padre, che da tempo soffriva di disturbi cardiaci, è morto nella sua abitazione privata. Nato a New York il 26 marzo del 1934, aveva già recitato a Broadway quando nel 1963 la sua interpretazione nello spettacolo Enter Laughing gli fece ottenere il riconoscimento della critica. La pièce rimase in teatro per un anno, poi Arkin partecipò a un altro spettacolo di successo l’anno successivo e iniziò quindi a lavorare per il cinema. Nel suo primo ruolo da protagonista nel 1966, in Arrivano i russi, arrivano i russi, ottenne la candidatura agli Oscar, poi vinto da Paul Scofield.

I suoi film più famosi

Due anni più tardi, ottenne un’altra candidatura come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione ne L’urlo del silenzio, diretto da Robert Ellis Miller, ma per la seconda volta non ottenne la statuetta. Dagli anni Sessanta fino al 2020, la sua ultima apparizione sul grande schermo, ha preso parte a oltre 70 film. In carriera è stato diretto, tra gli altri, da Vittorio De Sica, Sydney Pollack, Stevend Soderbergh e Tim Burton, tra gli altri, e negli anni Settanta ha esordito alla regia. La terza candidatura agli Academy Award, questa volta come Miglior attore non protagonista, è stata nel 2007 per Little Miss Sunshine, ruolo che gli è valso la sua prima e unica statuetta. Ancora nel 2013 ha ottenuto la sua quarta candidatura, come Miglior attore non protagonista, per Argo: quell’anno vinse Christoph Waltz per il suo lavoro in Django Unchained. Tra i film più noti a cui ha preso parte, ci sono Gattaca – La porta dell’universo (1997), Tredici variazioni sul tema (2001), Little Miss Sunshine (2006, nei panni del nonno Edwin), Io & Marley (2008, nei panni dell’editore Arnie Klein), Argo (2012, nei panni del produttore cinematografico Lester Siegel). Ha lavorato molto anche per la tv: ultimamente ha recitato con Michael Douglas ne Il metodo Kominsky, serie tv su Netflix, nei panni di Norman Newlander.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: