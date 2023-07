«Almeno un tramezzino elettorale ce lo fai mangiare?». Il sarcasmo di De Luca contro Schlein – Il video

La rivoluzione non è un pranzo di gala. Ma almeno, fa notare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, potrebbe includere qualche «tramezzino elettorale»: è l’appello lanciato via TikTok alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. In cui De Luca esordisce constatando sarcasticamente che «qualche giorno fa c’è stata un’altra tornata elettorale, in Molise, che ha registrato un altro ennesimo, travolgente successo del centro sinistra e del famoso ‘campo largo’». Il riferimento è alla débâcle dei dem che ha portato l’area di centrodestra a superare il 60% dei consensi. De Luca commenta: «Io direi in particolare ai dirigenti, ai vertici attuali del Partito Democratico, di mettersi comodi a questo punto. C’è sempre un altro 10% di voti residui da perdere. Mettetevi comodi». «D’altra parte – prosegue – la segretaria in carica ha avvertito tutti che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Nessuno si aspettava pranzi di gala per la verità. Ma almeno un tramezzino elettorale, un mezzo spuntino… Niente. Ridotti alla fame elettorale». La conclusione mantiene l’amaro sarcasmo e l’affondo diretto alla segretaria del Partito: «Mettetevi comodi, c’è ancora qualcosa da perdere. E non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di quello che rimane».

