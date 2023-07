Roma, scoperta choc in un parco: scheletro umano con una catenina al collo riaffiora dal canale di scolo

Roma, via Ettore Fieramosca. Mentre erano in corso i lavori di manutenzione del parco di proprietà di Ferrovie dello Stato, gli operai hanno fatto una scoperta tanto imprevista quanto macabra: uno scheletro umano con una catenina al collo, che da più di un anno giaceva dentro un canale di scolo. Apparterrebbe, secondo quanto riporta la Repubblica Roma, a una donna di circa 30 anni. Lo ha stabilito il medico legale a seguito del sopralluogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. Adesso, bisognerà procedere con ulteriori accertamenti: lo scheletro è già stato portato al Dipartimento di Medicina Legale, dove sarà effettuato anche l’esame del DNA. Per capire a chi possano essere associati i resti ritrovati, saranno consultati anche gli elenchi delle persone scomparse negli ultimi anni.

Leggi anche: