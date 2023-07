La risposta di Amadeus a Sgarbi e Morgan: «Gli idioti vogliono sempre parlare». Il duo al Maxxi aveva detto: «Perché non lo sfrattano da Sanremo?»

Si è arrabbiato. Anche lui. Dopo il ministro Gennaro Sangiuliano e il numero uno del museo Maxxi Giuli anche il conduttore Rai Amadeus sembra prendere le distanze dal sottosegretario Vittorio Sgarbi e Morgan. Il noto volto televisivo posta quella che sembra proprio una replica alla critica che il duo gli ha fatto dal palco del Maxxi, un incontro che ha già scatenato forti polemiche. «Domani mi occuperò del caso Sanremo – ha detto il sottosegretario alla cultura Sgarbi -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?». Morgan ha aggiunto: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!». Amadeus viene paragonato alla strega del Mago di Oz sconfitta da Dorothy e alla fine Sgarbi offre a Morgan, scherzando, la conduzione dell’Ariston: «Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende». «In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare», ha replicato oggi Amadeus con un post sul suo profilo Instagram.

