Messina Denaro, il premio per la cattura donato ai bambini malati di cancro dell’ospedale di Palermo

La donazione di 10 mila euro arrivata nei giorni scorsi al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civico di Palermo non era inizialmente destinata alla struttura, ma ai carabinieri del Ros, che avevano ricevuto il premio per aver arrestato, lo scorso 16 gennaio, il boss mafioso fino ad allora latitante Matteo Messina Denaro. Denaro che l’ospedale ha già impiegato per l’acquisto di due nuovi letti da terapia intensiva, come richiesto proprio dai militari dell’arma del reparto CrimOr del Ros intervenuti lo scorso inverno alla clinica Maddalena del capoluogo siciliano. A rendere nota la notizia, riporta Corriere della Sera, è stato l’ospedale, ringraziando le forze dell’ordine per aver deciso di devolvere la somma a beneficio di tutta la comunità. Decisione presa già settimane fa, ma comunicata solo ora in occasione dell’arrivo dei letti.

Il reparto

Normalmente il reparto dell’arma avrebbe semplicemente ripartito la somma tra i propri membri. Tuttavia, spiega il dottor Paolo D’Angelo: «Sapevano che avrebbero dovuto ricevere un premio per la cattura di Matteo Messina Denaro e mi hanno chiesto cosa avrebbero potuto acquistare per i nostri piccoli pazienti. Ho indicato che forse la scelta migliore sarebbero stati due letti da terapia intensiva particolarmente tecnologici ed elettrificati che ci consentono anche di poter pesare i nostri piccoli pazienti non in grado di salire sulle bilance classiche». Un gesto del quale il medico si è detto «colpito» e che migliorerà la vita nel reparto – un’eccellenza nella regione Sicilia – dove i piccoli pazienti vanno per cercare di curare leucemie, tumori e anemie.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: