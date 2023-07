Rai, approvati i palinsesti: chi entra e chi esce nella nuova stagione

Dopo mesi di polemiche e ipotesi sui cambi di assetto in Rai, ci siamo. Il Consiglio di Amministrazione dell’emittente pubblica si è riunito oggi, 3 luglio, a Roma, e ha preso atto dei palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati dell’autunno-inverno 2023, illustrati dall’amministratore delegato Roberto Sergio. Nel corso della stessa seduta è stato esaminato ed approvato lo schema del Contratto di servizio 2023-28, che adesso dovrà essere trasmesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, per l’acquisizione del relativo parere.

Dopo il quale il CdA Rai e il Mimit saranno nuovamente tenuti ad esprimersi per un’approvazione definitiva entro il termine del 30 settembre, scadenza del Contratto di Servizio attualmente in vigore. L’Ad ha poi comunicato al Consiglio il recesso da Ter, la società degli editori radiofonici che produce i dati di ascolto, in quanto metodo di rilevazione ritenuto non accettabile per un servizio pubblico.

«Assicurata tutela al giornalismo di inchiesta»

L’offerta Rai della prossima stagione sarà ufficialmente presentata il prossimo venerdì, 7 luglio. Per il momento però, l’Ad Rai Roberto Sergio ha garantito che «sarà assicurato l’impegno da parte dell’azienda a tutelare e a valorizzare nell’applicazione del contratto di servizio quella che è la grande tradizione del servizio pubblico nel campo del giornalismo di inchiesta». Nel 2022 le trasmissioni di approfondimento erano state Presadiretta, Report, Mi manda Rai3, Indovina chi viene a cena, Fattore umano, Chi l’ha visto, Codice, Cose nostre. Inoltre Tv7, Speciale Tg1, Tg2 dossier. Nell’offerta autunnale 2023 si aggiungeranno Storie dal mondo e Petrolio su Rai3 e Poster su Rai2.

I nomi

Qualche indiscrezione sui nomi, inoltre, ha già iniziato a circolare: se ancora in bilico resterebbe la posizione di Bianca Berlinguer, contesa tra l’emittente pubblica e Mediaset, sono ormai assodati gli addii di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, che lasceranno il posto a Report di Sigfrido Ranucci. Così come Serena Bortone passa a Rai3, sabato e domenica in access prime time, lasciando il pomeriggio del primo canale a Caterina Balivo. Tra i grandi ritorni, scrive il Corriere della Sera, troviamo anche Max Giusti, che dovrebbe guidare due trasmissioni, e Pino Insegno, che condurrà Il mercante in fiera.

Arrivano poi Enrico Ruggeri, con un programma musicale, e Vincenzo Salemme, con un nuovo show. C’è anche chi resta, come Nunzia De Girolamo, che oltre a vedere confermato il suo Ciao Maschio potrebbe ottenere uno spazio in prima serata, lunedì, su Rai 3. Mentre nella seconda serata la sfida sarà tra Tango, condotto da Luisella Costamagna su Rai 2, e l’ex volto del Tg1 Francesco Giorgino, in onda in contemporanea su Rai1. Fuori dal palinsesto, come già preannunciato negli scorsi giorni, Lucia Annunziata e Maurizio Mannoni, storico volto di Linea Notte che sabato scorso ha salutato il pubblico. Così come Marianna Aprile, che si è vista cancellare «senza nessun preavviso», il suo programma radio Forrest.

