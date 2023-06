Il trasloco di Report, lo sbarco di Monica Maggioni e il nuovo volto di Agorà: ecco la nuova Rai3 del dopo Fazio-Annunziata

L’addio di Lucia Annunziata alla Rai era stato confermato dalla stessa conduttrice alla fine dello scorso maggio, poco dopo l’annuncio dei nuovi direttori della tv di Stato. Adesso, sembrerebbe che sia stata individuata la sostituta più adatta a rimpiazzarla nella fascia informativa domenicale del pomeriggio: secondo il Corriere della Sera, si tratta dell’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. A seguire, in prima serata, sarà Report a coprire il buco lasciato dalla storica trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, anche lui fuoriuscito dopo decenni dalla Rai, complice il nuovo “vento” politico, per approdare a Discovery. Il programma di Sigfrido Ranucci lascerà dunque la serata del lunedì per andare in onda la domenica sera. Manca l’ufficialità, certo, ma è questa l’impronta che dovrebbe prendere la nuova domenica di Rai3 quando tra una settimana saranno presentati i palinsesti della prossima stagione.

Chi arriva, chi trasloca, chi raddoppia

Ad avere un volto del tutto nuovo sarà invece Agorà: il nuovo conduttore, proveniente da Sky, sarà Roberto Inciocchi. Sarà lui a sostituire Monica Giandotti, probabilmente diretta verso la conduzione di un programma del sabato. Spostamenti in arrivo anche per Caterina Balivo, verso il primo pomeriggio di Rai 1 al posto di Serena Bortone, la quale dovrebbe essere a sua volta riposizionata alla domenica nella fascia “access”, cioè quella che va dalla fine del telegiornale della sera all’inizio della prima serata. Sul secondo canale invece, nella fascia che va dalle 15.30 alle 17, si verso la conferma del programma di Pierluigi Diaco, Bella Mà. I veri cambiamenti ci saranno nella programmazione mattutina, con Salvo Sottile passa a Rai3 con un nuovo format, lasciando I fatti vostri a Tiberio Timperi. Il quale sarà a sua volta rimpiazzato a Uno Mattina da Beppe Convertini.

Come cambia il Tg1

Queste, fino ad ora, secondo il Corriere sono le prime notizie accertate riguardo i palinsesti, con una settimana di anticipo rispetto alla presentazione dei nuovi programmi autunnali della Rai. Non sono le uniche novità: già da domani, 19 giugno, andrà infatti in onda il nuovo Tg1 Mattina voluto dal neo-direttore Gian Marco Chiocci: la prima parte (7.30-8) si concentrerà sui fatti principali del giorno con ospiti e inviati, e seguirà uno spazio fisso con il vignettista Osho. La seconda, dalle 8 in poi, prevederà intervista e caffè con personaggi dello spettacolo, cultura e sport. Per l’inaugurazione della nuova formula, sono stati invitati nomi di spessore come quello di Amadeus e Gigi d’Alessio. A condurre lo spazio informativo si alterneranno i conduttori del Tg. Inaugurazione del nuovo corso con al timone Giorgia Cardinaletti.

Intanto, a viale Mazzini il clima non è dei più distesi: avrebbe fatto molto discutere la comunicazione interna con cui i vertici hanno azzerato le vicedirezioni di genere, sul modello di quanto avviene per quelle delle testate, che decadono quando cambiano i direttori. Le nomine dei nuovi vicedirettori saranno appannaggio dei nuovi entranti e dovranno seguire nuovi «criteri e parametri». Tra cui l’esperienza «su più strutture organizzative all’interno della direzione». E una concreta disponibilità operativa «su una pluralità di prodotti editoriali di particolare rilevanza e complessità».

