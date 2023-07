Madre e figlia travolte da un’ondata di grandine mentre sono a letto, paura all’alba nel Comasco: ricoverate in ipotermia

Un’anziana e sua figlia sono state travolte da un’ondata di fango e grandine che ha sfondato la porta di casa a Senna Comasco, in provincia di Como. Le due donne di 91 e 62 anni si trovavano ancora a letto alle 4 di questa mattina, quando la valanga di ghiaccio ha colpito la loro abitazione che si trova alla fine di una discesa. Nell’incidente è morto il cane che si trovava con le due donne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno soccorso le due donne ricoverate in ospedale in stato di ipotermia all’ospedale Sant’Anna. Per l’anziana la prognosi al momento resta riservata, mentre la figlia, che si trovava in uno stato maggiore di ipotermia, è in terapia intensiva. Nelle ultime ore la violenta grandinata ha causato diversi danni in tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Finora sono stati almeno 150 gli interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti di cantine e sottopassai o per rami pericolanti, oltre che per infiltrazioni di acqua nelle abitazioni.

