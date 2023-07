No! Questo furgone della Polizia non è stato rubato durante le proteste in Francia del 2023

«Mi sa che rischi di più Macron in Francia che Putin in Russia». Questo il commento di alcuni utenti su Facebook associato all’immagine di un furgoncino della polizia che sfreccia sulla strada. Sul veicolo, con i portelloni spalancati, diversi ragazzi armati, e vicino ad esso una motocicletta che impenna. In cima, il tricolore francese sventola sorretto da un’altra persona. Sembra, quindi, che l’immagine sia stata scattata durante uno dei tanti moti di protesta che in queste ore infiammano la Francia. In realtà, però, le cose non stanno così.

Per chi ha fretta:

Sui social circola un’immagine di un furgoncino della polizia francese guidato da quelli che sembrano rivoltosi armati.

Chi lo condivide lascia intendere che si tratti di una foto scattata durante le proteste per la morte di Nahel.

In realtà, la scena è tratta da un film del 2022 disponibile su Netflix.

Analisi

«Intanto, in #Francia…» scrivono via Twitter condividendo la foto:

«Mi sa che rischi di più Macron in Francia che Putin in Russia». Si legge nella descrizione del post oggetto di verifica. Un’altra descrizione che accompagna l’immagine è:

«In Francia ancora scontri e rivolte. In Italia: hanno imposto il Green Pass; hanno manganellato e usato idranti contro i No Green Pass; hanno aumentato l’età pensionabile; c’è stato l’aumento dei prezzi dei carburanti; c’è stato l’aumento dei prezzi sui beni di consumo; abbiamo un pessimo sistema sanitario; abbiamo una criminalità crescente e quartieri in mano alla malavita; Ecc…. E IL POPOLO ITALIANO ??? Qualcuno critica pure chi prova a manifestare»

Una verifica effettuata sul trailer del film Athena dimostra che probabilmente Macron non deve temere per la sua incolumità tanto quanto Putin. Il video oggetto è disponibile su YouTube, ed è dopo 1′ 26” che si può vedere il furgone condiviso nelle immagini su Facebook. Si notano le stesse persone armate sul furgone, sulla cui carrozzeria si vedono gli stessi dettagli tra le due immagini. Segni inequivocabile sono anche la bandiera in cima e la moto da cross blu subito dietro.

Conclusione

Sui social circola un’immagine di un furgoncino della polizia francese guidato da quelli che sembrano rivoltosi armati. Chi lo condivide lascia intendere che si tratti di una foto scattata durante le proteste per la morte di Nahel. In realtà, la scena è tratta da un film del 2022.

