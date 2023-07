Monte Rosa, cade un elicottero in Alta Valsesia, partiti i soccorsi del 118: «I passeggeri sono illesi»

Un elicottero è caduto stamattina 4 luglio in Alta Valsesia. L’apparecchio stava volando nel tragitto di rifugi di alta quota sul Monte Rosa nel territorio di Alagna Valsesia. L’agenzia di stampa Agi fa sapere che i soccorsi del 118 sono partiti. I rifugi vicini sono Capanna Gnifetti e Regina Margherita. Secondo quanto fa sapere l’Agi c’erano cinque persone a bordo dell’elicottero. Sarebbero tutti illesi. Ma uno è in gravi condizioni ed è stato intubato sul posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45, a una quota di circa 4.500 metri, nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa. L’elicottero apparterrebbe alla compagnia elvetica Air Zermatt. Sembra che fosse impegnato in un sorvolo panoramico turistico.

