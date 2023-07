Russia, attacco con i droni a Mosca: «Un atto terroristico da Kiev»

Cinque droni sono stati abbattuti tra Novaya Moskva, un distretto amministrativo di Mosca e un altro nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale russa. I servizi di emergenza lo hanno fatto sapere alla Tass. Non sono state segnalate vittime. Secondo il media Baza, alle 4 del mattino un drone ha colpito un edificio amministrativo della base aerea russa di Kubinka. Gli atterraggi e i decolli all’aeroporto Vnukovo di Mosca sono stati limitati questa mattina «per motivi tecnici», afferma su Telegram l’agenzia federale russa per il trasporto aereo. Non è ancora chiaro se la decisione è dovuta all’arrivo di droni.

Il sindaco

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha confermato con un messaggio su Telegram l’attacco di droni sulla capitale russa attribuendolo all’Ucraina e l’interruzione temporanea delle operazioni di volo all’aeroporto di Vnukovo. «Oggi c’è stato un altro tentativo di attacco da parte di droni ucraini nel distretto di Novaya Moskva e nella regione di Mosca. Finora gli attacchi sono stati respinti. Per motivi di sicurezza, alcuni voli sono stati temporaneamente deviati dall’aeroporto di Vnukovo. Alle 8 sono state tolte le restrizioni nell’aeroporto di Vnukovo. Non ci sono vittime, i servizi di emergenza stanno lavorando», ha scritto.

La portavoce

La portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova ha definito l’attacco dei droni a Mosca un atto terroristico da parte di Kiev: «Un tentativo da parte del regime di Kiev di attaccare un’area in cui si trovano siti di infrastrutture civili, compreso un aeroporto che, tra l’altro, riceve voli internazionali, è un nuovo atto terroristico».

