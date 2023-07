Russia, Putin: «È in corso una guerra ibrida contro di noi»

Secondo il presidente Vladimir Putin è in corso una “guerra ibrida” contro la Russia. Putin ha parlato nel suo intervento alla Shanghai Cooperation Organization nel suo primo intervento dopo l’ammutinamento del gruppo Wagner. «La Russia continua a resistere con fiducia alle pressioni esterne e alle sanzioni», ha aggiunto il presidente. Sostenendo che il popolo russo «è unito come non mai». Infine, ha auspicato che lo Sco si trasformi da una struttura regionale antiterrorismo a un «centro versatile per contrastare tutte le minacce regionali».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: