Il messaggio di Zelensky all’Europa: «L’Ucraina vi difende dalla tirannia di Putin»

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky scrive oggi un editoriale sul Wall Street Journal e su La Stampa per il 4 luglio in cui paragona il suo popolo e quello americano. «Il 24 febbraio 2022 noi ucraini abbiamo fatto la stessa scelta. Il popolo americano si è schierato dalla nostra parte e, ne sono sicuro, resterà al nostro fianco fino alla fine. Oggi, mentre gli americani celebrano la loro libertà e la loro indipendenza, noi festeggiamo con voi, sognando il giorno in cui ogni centimetro quadrato di Ucraina sarà libero dalla tirannide che cerca di annientarci», esordisce Zelensky.

Il nemico

Poi passa al nemico: «Gli odierni tiranni della Russia – come tutti i tiranni – sono sostanzialmente deboli e con il passare del tempo il loro regime si sgretolerà. Quando odia l’America e ne nega il ruolo eccezionale nella lotta per la libertà, il despota in sostanza ammette la sua inevitabile sconfitta». Secondo Zelensky il presidente Putin ha provato «ad annientare gli ideali che ispirano gli uomini a essere liberi».

E questo perché «la dittatura russa sta cercando in ogni modo possibile di attirare altri nemici della libertà, in particolare il regime iraniano che cerca di intimorire le libere nazioni di tutto il mondo e che fornisce alla Russia armi che tutti i giorni massacrano innocenti civili ucraini. Se la Russia dovesse prevalere sull’Ucraina – Dio non volesse -, altri Paesi si sentirebbero incoraggiati a prendere le armi e fare guerra ai popoli liberi di altre regioni del pianeta. La Russia si sentirebbe spronata a invadere l’Europa ancor più in profondità, arrivando a un confronto diretto con la Nato».

La difesa della libertà

Per Zelensky nei confronti dell’assolutismo russo il mondo ha bisogno «di più eccezionalismo americano, non di meno». Secondo il presidente dell’Ucraina «tutti gli scenari di questo tipo possono essere nullificati soltanto con la difesa a oltranza della libertà, di coloro che aspirano a essere liberi e delle alleanze nate a tutela della libertà. Noi ucraini e voi americani non rinunceremo mai alla libertà».

