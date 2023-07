Adele e i fan che lanciano oggetti ai concerti: «Provate a tirarmi qualcosa e vi uccido» – Il video

«Provate a tirare qualcosa sul palco e vi uccido». Così Adele ha chiesto ironicamente ai fan di smetterla di lanciare oggetti sul palco agli artisti. Lo ha fatto con ironia, ma con l’intenzione di far passare un chiaro messaggio. Durante uno dei suoi show al Ceasar’s Palace Hotel & Casino di Las Vegas si è presentata cono uno spara magliette e rivolgendosi ai fan in sala ha chiesto: «Avete notato che ultimamente le persone hanno dimenticato le buone maniere ai concerti e hanno cominciato a tirare cose sul palco?». Poi con ironia ha minacciato il pubblico: «Vi sfido a tirare qualcosa e vi ucciderò», ha detto. Per poi sparare una maglietta alla platea gridando: «Smettetela di tirare cose agli artisti».

Dai sex toys alle ceneri lanciate a Pink

Probabilmente, l’avvertimento della cantante di Hello fa riferimento agli oggetti insoliti che ultimamente sono arrivati agli artisti. Basta pensare a Bebe Rexa colpita al volto da un telefono mentre si esibiva, Lil Nas X che ha ricevuto in regalo un sex toy, e Pink a cui sono state lanciate sul palco le ceneri della madre di un fan. La scena si è chiusa con una risata di Adele, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro.

Leggi anche: