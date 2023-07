Caso Santanchè, la risposta del M5s all’informativa della ministra: fa entrare in Senato i lavoratori della Ki Group – Il video

Non sono parlamentari, ma sono comunque entrati nell’Aula del Senato. Ospiti del Movimento 5 stelle, assiepati in tribuna, ci sono 13 lavoratori della Ki Group srl, la società acquistata da Daniela Santanchè finita sotto la lente delle inchieste giornalistiche e dei magistrati per presunte operazioni poco limpide. Ad annunciarne la presenza è Stefano Patuanelli, durante la replica del capogruppo pentastellato all’informativa urgente della ministra del Turismo. «Lei diceva in tv che avrebbe anticipato ai suoi dipendenti la cassa Covid, e adesso sembra che i suoi dipendenti non abbiano ricevuto alcun anticipo». Il discorso del senatore grillino esula dagli eventuali risvolti giudiziari e si concentra sugli aspetti di opportunità politica. Il gruppo parlamentare del M5s si alza in piedi quando Patuanelli afferma: «Oggi ad assistere a questi lavori di Aula ci sono i suoi ex dipendenti a cui va il nostro applauso. Non so se riesce a riconoscerli». Ricorda una frase, rivolta in passato dall’attuale ministra a una bambina, in cui diceva che «i soldi servono a essere liberi, chi paga comanda». Patuanelli attacca: «Noi vorremmo dire che la libertà si conquista con il lavoro e il rispetto verso le altre persone. E soprattutto, vogliamo affermare che la dignità non è in vendita». Tra le accuse, anche quella secondo cui Santanchè «stia facendo un danno enorme di immagine al sistema imprenditoriale italiano». E conclude: «Ostentare il lusso non è reato. Ma riteniamo inaccettabile che chi riveste un incarico pubblico ostenti quel tenore di vita se lo ha guadagnato sulle spalle di altri». Patuanelli annuncia di aver presentato una mozione di sfiducia e, dal suo gruppo parlamentare, parte il coro: «Dimissioni, dimissioni».

